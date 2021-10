Chiara Ferragni ammalia i fan in treno | quanta eleganza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Continua il viaggio indella meravigliosama l’ultimo scatto fa la differenza e la mostra in tutta la sua. L’influencer italiana per eccellenza ci sta facendo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

longofrancesco_ : Solo Chiara Ferragni può farsi Venezia-Parigi con un treno che è più lento di una panda. - Lelly56562743 : Ma quanto è cute il packaging dei gioielli di Chiara Ferragni? Non vedo l’ora sia lunedì ?? @ChiaraFerragni - drunkside41 : @_neve ma tu sei la Chiara Ferragni dei poveri - LetyD99 : Io come Curtis di Snowpiercer mentre guardo le storie di Chiara Ferragni nella suite del Simplon-Orient Express. Bo… - zaijavd : Chiara Ferragni sull’orient express, che sogno ?? -

La scelta di, amante dei colori fluo, ovviamente è per un contrasto estremo, reso ancora più evidente dalla scelta di un colore particolarmente vivido per il fondo, che quindi si ...Parliamo del Venice Simplon - Orient - Express dove ad avere l'onore di farci un viaggio - documentato sui suoi social - è la nota imprenditrice, che ha definito questa esperienza ' ...Continua il viaggio in treno della meravigliosa Chiara Ferragni ma l'ultimo scatto fa la differenza e la mostra in tutta la sua eleganza.Le unghie fluo di Chiara Ferragni dimostrano che questa manicure è perfetta anche in autunno per una sferzata di allegria!