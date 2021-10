Chiara Biasi | “Delusa e ancora molto traumatizzata” | le prime parole dopo il drammatico furto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)vittima di un, si sfoga sui social: le suemettono i brividi, ecco il commento dell’influencer. La famosa influencer e modella è davvero distrutta.è stata vittima di un tragico: dei ladri hanno fatto irruzione in casa sua a Milano ed hanno portato via tutto. Diversi malviventi L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

angiuoniluigi : RT @tweetnewsit: Chiara Biasi, i ladri entrano di notte nel suo appartamento di Milano: furto da migliaia di euro - tweetnewsit : Chiara Biasi, i ladri entrano di notte nel suo appartamento di Milano: furto da migliaia di euro… - zazoomblog : Chiara Biasi: lo sfogo dopo il furto - #Chiara #Biasi: #sfogo #furto - ParliamoDiNews : una banda di ladri ha svaligiato la lussuosa casa in centro a milano di chiara biasi, influencer... - Cronache… - _DAGOSPIA_ : UNA BANDA DI LADRI HA SVALIGIATO LA LUSSUOSA CASA IN CENTRO A MILANO DI CHIARA BIASI, INFLUENCER...… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Biasi

ha subito un terribile furto in casa e si è sfogata via social per il danno subito. Argomenti trattati: il furto: gli amici: la vita privata dell'...la nota influencer ha subito un gigantesco furto domenica scorsa, 17 ottobre 2021 . La modella era uscita poco prima delle 22 . Il Maxi furto a, 31 anni è una delle maggiori influencer italiane. Arrivata al successo grazie ad Instagram e grazie alla sue linea di scotomi da bagno ora conta 3 milioni di follower . Domenica ...Chiara Biasi è stata derubata nella sua casa di Milano mentre era a cena fuori con le amiche: lo sfogo dopo il furto ...La scorsa domenica, 17 ottobre, Chiara Biasi ha subito un furto nella propria abitazione. I ladri, che sarebbero entrati dalle finestre ...