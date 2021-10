Chiabretti a Tiki Taka | “Osimhen annullato da Bremer | bisogna dirlo” Auriemma zittisce tutti

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)dalo dice Piero Chiambretti conduttore di, talk show sportivo in onda su Italia 1. Il giornalista durante l’ultima putata dicontesta la prestazione di, autore del gol decisivo con il Torino. Rete che ha fruttato al Napoli l’ottava vittoria consecutiva in campionato ed il primato in classifica. Chiambretti ha detto: “conalle calcagna per ottanta minuti non ha fatto praticamente nulla. Non ha tirato dentro la porta,questo. Magari darà fastidio a qualcuno ma questo va detto“. Un commento che trova subito il consenso di Cruciani che si è scontrato ancheparlando di Osato. Il ...