Chi occupa oggi le terapie intensive Covid-19? Spoiler: solo 1 su 5 è vaccinato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (foto: Olga Kononenko/Unsplash)Al momento, in attesa di capire come evolveranno le curve epidemiche, l’occupazione complessiva delle terapie intensive e dei reparti ospedalieri causa Covid-19 resta nettamente inferiore ai livello di guardia. In tutte le regioni le terapie intensive sono ben al di sotto del 10% (con la media nazionale al 3,9%), valori assoluti poco al di sopra di quota 350 e un trend in calo da oltre un mese. Il tutto a fronte di picchi arrivati ben oltre i 3mila e con i dati di ottobre 2020 che mostravano in questo periodo una rapidissima ascesa. Lo stesso sta accadendo in modo del tutto analogo con i ricoveri non intensivi, scesi sotto quota 2.500 e con una media di occupazione del 4,2%. Se in questo momento i numeri assoluti sono rassicuranti perché ... Leggi su wired (Di mercoledì 20 ottobre 2021) (foto: Olga Kononenko/Unsplash)Al momento, in attesa di capire come evolveranno le curve epidemiche, l’zione complessiva dellee dei reparti ospedalieri causa-19 resta nettamente inferiore ai livello di guardia. In tutte le regioni lesono ben al di sotto del 10% (con la media nazionale al 3,9%), valori assoluti poco al di sopra di quota 350 e un trend in calo da oltre un mese. Il tutto a fronte di picchi arrivati ben oltre i 3mila e con i dati di ottobre 2020 che mostravano in questo periodo una rapidissima ascesa. Lo stesso sta accadendo in modo del tutto analogo con i ricoveri non intensivi, scesi sotto quota 2.500 e con una media dizione del 4,2%. Se in questo momento i numeri assoluti sono rassicuranti perché ...

Advertising

gualtierieurope : Faremo di #Roma una città che cresce, che crea lavoro, che attira investimenti ma anche una città che si occupa di… - BentivogliMarco : apprezzo, pero' un giorno ci spiegherà chi si occupa del palinsesto serale di rete4, troppo simile a quello de la7 - schmlzer__s : @FLampunio @odiodiclasse2 @GandolfoDomini1 Quindi secondo il tuo ragionamento esser arrestati con delle colpe compo… - INPS_it : @robertovasapol1 Al momento come social non abbiamo questa informazione. Giriamo la sua richiesta a chi si occupa d… - INPS_it : @NarcisaDeMai Tramite social non possiamo accedere alla sua pratica e fare una verifica della sua situazione. Giria… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi occupa Quentin Tarantino ha ricevuto il premio alla carriera a Roma. Dario Argento: 'Un orgoglio per l'Italia' Tarantino ha replicato così a chi critica alcuni suoi film, come 'Bastardi senza gloria 'o 'C'era ... Pulp fiction occupa un posto sullo scaffale, diciamo cosi', perche' e' un lavoro vitale, che è ...

Porto - Milan 1 - 0: cronaca diretta live, risultato in tempo reale È una partita che vincerà chi difenderà meglio. Quanto a Pioli, tutti lo conoscono: non serbe ...di Sergio Conceicao che viene dalla sconfitta casalinga contro il Liverpool ed in classifica occupa il ...

Incidente stradale: come si decide chi ha la colpa La Legge per Tutti Tarantino ha replicato così acritica alcuni suoi film, come 'Bastardi senza gloria 'o 'C'era ... Pulp fictionun posto sullo scaffale, diciamo cosi', perche' e' un lavoro vitale, che è ...È una partita che vinceràdifenderà meglio. Quanto a Pioli, tutti lo conoscono: non serbe ...di Sergio Conceicao che viene dalla sconfitta casalinga contro il Liverpool ed in classificail ...