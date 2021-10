Chi l’ha visto? | le anticipazioni della puntata del 20 ottobre 2021 su Rai 3

Leggi su tpi

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questa sera – 20– va in onda una nuovadi Chi?, la storica trasmissione di Rai 3 condotta da Federica Sciarelli, in onda dalle 21.20. Il misteroscomparsa dell’ex impiegata del Comune di Pescara è al centro del nuovo appuntamento. Prosegue, inoltre, la ricerca del giovane pugile scomparso da Roma: sono arrivate delle segnalazioni alla trasmissione, ma di Alessio ancora nessuna traccia. E poi, come sempre, gli appelli, le richieste di aiuto e le segnalazioni di persone in difficoltà. Streaming e diretta tv Dove vedere Chi? in diretta tv e live streaming? Il programma di Federica Sciarelli, come detto, va in onda oggi – mercoledì 20– alle ore 21,20 su Rai 3 ...