Chi è Simonetta Agnello Hornby: vita privata, marito, libri e curiosità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Simonetta Agnello Hornby è una scrittrice siciliana, con una lunga carriera ed una lunga storia alle spalle, che ha scritto diversi libri bellissimi su varie tematiche. Simonetta Gloria Agnello (coniugata Hornby) nasce a Palermo il 27 novembre 1945, sotto il segno del Sagittario, in una famiglia appartenente all’aristocrazia palermitana. Giovanissima, lascia il capoluogo siciliano per intraprendere gli studi all’estero e a soli 21 anni si sposa con un cittadino inglese, conosciuto a Cambridge.Nel 1967 consegue il dottorato in giurisprudenza e si è poi specializzata avvocato minorile e giudice in Inghilterra, dove si è trasferita.Vive a Londra dal 1972, si è sposata con un cittadino britannico ed è presidente del Tribunale Special Educational Needs and ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è una scrittrice siciliana, con una lunga carriera ed una lunga storia alle spalle, che ha scritto diversibellissimi su varie tematiche.Gloria(coniugata) nasce a Palermo il 27 novembre 1945, sotto il segno del Sagittario, in una famiglia appartenente all’aristocrazia palermitana. Giovanissima, lascia il capoluogo siciliano per intraprendere gli studi all’estero e a soli 21 anni si sposa con un cittadino inglese, conosciuto a Cambridge.Nel 1967 consegue il dottorato in giurisprudenza e si è poi specializzata avvocato minorile e giudice in Inghilterra, dove si è trasferita.Vive a Londra dal 1972, si è sposata con un cittadino britannico ed è presidente del Tribunale Special Educational Needs and ...

CorriereCitta : Simonetta Agnello Hornby: chi è, età, carriera, ultimo libro, ex marito, figlio, biografia, Instagram… - simonetta_81 : RT @AlvisiConci: Il massimo è Felpini che si lamenta su idranti e lacrimogeni sui manifestanti. Chi li ha fatti i decreti sicurezza quando… - frau_simonetta : @i_ponzo @labenny_33 @massimiliano73 Si ma se è cosi tanto apprezzato .... Chi sono io per ? Mi tengo l irrequietez… - frau_simonetta : @massimiliano73 Non ne comprendo la genialità o bravura. Mi inqueta sto tizio. Sorry Ma rispetto chi lo ama ovviamente - summa57 : @NoviSimona @CarloCalenda Gentilissima Simonetta perché chiede a me di spiegarle le scelte di Bettini? Tra l’altro… -