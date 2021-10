Chi è “El Pollo” Carvajal, l’ex 007 venezuelano che imbarazza M5S (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non è una sorpresa che ancora una volta i destini del regime venezuelano e del Movimento 5 Stelle si incrocino. Nel tentativo di evitare di fare la stessa fine dell’imprenditore Alex Saab, già in mano alla giustizia degli Stati Uniti (qui l’articolo di Formiche.net), Hugo “El Pollo” Carvajal, ex capo dell’intelligence di Hugo Chavez e di Nicolas Maduro, ha deciso di svelare molti “segreti” alle autorità spagnole. Arrestato a settembre a Madrid, Spagna, grazie al contributo di due raider venezuelani che frequentemente gli consegnavano cibo nel suo nascondino, Carvajal ha fatto recapitare recentemente prove del finanziamento del chavismo al partito Podemos di Spagna e al Movimento 5 Stelle in Italia. “Mentre ero direttore di Intelligence e Contro intelligence Militare del Venezuela, ho ricevuto una grande quantità di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non è una sorpresa che ancora una volta i destini del regimee del Movimento 5 Stelle si incrocino. Nel tentativo di evitare di fare la stessa fine dell’imprenditore Alex Saab, già in mano alla giustizia degli Stati Uniti (qui l’articolo di Formiche.net), Hugo “El, ex capo dell’intelligence di Hugo Chavez e di Nicolas Maduro, ha deciso di svelare molti “segreti” alle autorità spagnole. Arrestato a settembre a Madrid, Spagna, grazie al contributo di due raider venezuelani che frequentemente gli consegnavano cibo nel suo nascondino,ha fatto recapitare recentemente prove del finanziamento del chavismo al partito Podemos di Spagna e al Movimento 5 Stelle in Italia. “Mentre ero direttore di Intelligence e Contro intelligence Militare del Venezuela, ho ricevuto una grande quantità di ...

