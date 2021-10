Chi è Bruno del GF Vip? “Miriana Trevisan ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa…”, nuovo indizio sull’uomo misterioso (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chi è Bruno? Nella Casa del Grande Fratello Vip è saltato fuori questo nome, durante il faccia a faccia in Confessionale tra Miriana Trevisan e Alfonso Signorini che ha incalzato la showgirl. Chi è Bruno? “Miriana ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa” Se ho fuori una persona dalla casa? Non ho proprio idea.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Chi è? Nella Casa del Grande Fratelloè saltato fuori questo nome, durante il faccia a faccia in Confessionale trae Alfonso Signorini che ha incalzato la showgirl. Chi è? “hachesi siaqualcosa” Se ho fuori una persona dalla casa? Non ho proprio idea.... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

bruno_luckn : @IntDissidente 'Summa Theologiae' di idiozie giustiticazioniste utile per i deboli, i proni, a chi su accontenta. I… - MAURO72016404 : RT @pavelribalko: @AntonioSocci1 Grande dispiacere, conosciuto solo in TV, da Bruno Vespa e altro, simpaticissimo, coltissimo, analitico. Q… - blogtivvu : Chi è Bruno del GF Vip? “Miriana Trevisan ha paura che qualcuno si sia inventato qualcosa…”, nuovo indizio sull’uom… - bruno_felli : RT @angelo_fornaro: La 'quasi ondulata relazione della #Lamorgese'. Sulla manifestazione degli squadristi a Roma con a capo sappiamo da chi… - RomanoTrullese : @Giacinto_Bruno @LaStampa Lo fanno anche con i bambini,ormai il governo odia chi non sottostà al regime del vaccino… -