Chi chiederà scusa per la crociata anti Lombardia? (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I pm di Milano chiedono l'archiviazione per la Baggina. I giornali, che crearono la campagna di stampa, ignorano la notizia Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I pm di Milano chiedono l'archiviazione per la Baggina. I giornali, che crearono la campagna di stampa, ignorano la notizia

Ultime Notizie dalla rete : Chi chiederà Trivulzio , chi chiederà scusa per la crociata anti Lombardia? Di chi è la colpa? Delle direzioni amministrative? Dei dirigenti che non hanno comprato mascherine? Di chi non le fa indossare per "evitare di spaventare gli anziani"? Delle Asl? Di chi non dispone ...

