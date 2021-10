Cherubini non molla un obiettivo in mediana: nuovi contatti con l’entourage del giocatore (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo Tuttosport è Aurelien Tchouameni il vero obiettivo di mercato della Juventus. Sul centrocampista francese è molto forte l’interesse della vecchia signora che anche in estate ci ha provato venendo però respinto dal Monaco. Tchouameni, Monaco, Juventus Cherubini prova ad affondare il colpo Il direttore sportivo bianconero pare voler affondare in colpo in vista di gennaio. Così da anticipare la concorrenza di Chelsea, Liverpool e Real Madrid anche loro interessati al giovane giocatore classe 2000. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni di Zenit-Juventus: novità in attacco per Allegri LEGGI ANCHE: Capello elogia un big della Juve: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Secondo Tuttosport è Aurelien Tchouameni il verodi mercato della Juventus. Sul centrocampista francese è molto forte l’interesse della vecchia signora che anche in estate ci ha provato venendo però respinto dal Monaco. Tchouameni, Monaco, Juventusprova ad affondare il colpo Il direttore sportivo bianconero pare voler affondare in colpo in vista di gennaio. Così da anticipare la concorrenza di Chelsea, Liverpool e Real Madrid anche loro interessati al giovaneclasse 2000. LEGGI ANCHE: Probabili formazioni di Zenit-Juventus: novità in attacco per Allegri LEGGI ANCHE: Capello elogia un big della Juve: le sue parole L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

