Chelsea | Tuchel su Haaland | “Abbiamo parlato con lui un paio di volte la scorsa estate”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Thomasha rilasciato qualche interessante dichiarazione a Sport Bild. Il tecnico del, premiato come “Allenatore dell’anno” proprio dalla testata, ha rivelato come il suo club abbia cercato Erlingprima di catapultarsi su Romelu Lukaku: “di lui undinel corso della finestra trasferimenti. Sembrava però irrealistico e impossibile prenderlo. Certamente parliamo spesso di lui, perché è un giocatore fantastico. Vediamo cosa succederà nelle prossime settimane”. SportFace.

5 Thomasha vinto il premio 'Allenatore dell'anno' assegnato da Sport Bild. Il tecnico delha rivelato come il club abbia cercato Erling Haaland , prima di optare per Romelu Lukaku: 'Abbiamo ...Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Malmoe, il tecnico deldifende il momento difficile del suo bomber Romelu Lukaku. Tra poche ore ildiscender in campo per affrontare il Malmoe in quella che sar per i Blues la terza sfida della fase a gruppi di Champions League. Davanti al proprio pubblico i londinesi devono vincere,...Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, svela un interessante retroscena di mercato riguardante Erling Haaland, bomber del Borussia Dortmund.L'ex tecnico di Borussia Dortmund e PSG dice la sua su un eventuale arrivo dell'attaccante norvegese a Londra sponda Blues ...