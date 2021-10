Chelsea, Tuchel: “Lukaku starà fuori per giorni, troveremo altre soluzioni” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Volevamo conquistare i tre punti e siamo felici di esserci riusciti“. Così Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, commenta il netto successo per 4-0 ottenuto contro il Malmo nella sfida valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Il sorriso però è stato smorzato dagli infortuni di due giocatori importanti per il club inglese. “Lukaku ha avuto un problema alla caviglia mentre Werner un infortunio di tipo muscolare – ha spiegato Tuchel -. Credo che staranno fuori per diversi giorni. Abbiamo diverse competizioni da giocare, ma troveremo delle soluzioni: non voglio trovare degli alibi“. “Ci sono dei ragazzi che aspettano la loro occasione: avranno modo di giocare e dovremo dimostrare di poter vincere anche senza Romelu e Timo. ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) “Volevamo conquistare i tre punti e siamo felici di esserci riusciti“. Così Thomas, tecnico del, commenta il netto successo per 4-0 ottenuto contro il Malmo nella sfida valevole per la terza giornata dei gironi di Champions League 2021/2022. Il sorriso però è stato smorzato dagli infortuni di due giocatori importanti per il club inglese. “ha avuto un problema alla caviglia mentre Werner un infortunio di tipo muscolare – ha spiegato-. Credo che starannoper diversi. Abbiamo diverse competizioni da giocare, madelle: non voglio trovare degli alibi“. “Ci sono dei ragazzi che aspettano la loro occasione: avranno modo di giocare e dovremo dimostrare di poter vincere anche senza Romelu e Timo. ...

Advertising

DiMarzio : #Chelsea, le parole di #Tuchel sul possibile arrivo di #Haaland - sportface2016 : #ChampionsLeague #ChelseaMalmoe, Thomas #Tuchel: '#Lukaku e #Werner staranno fuori per diversi giorni, ma trovere… - gilnar76 : Haaland Chelsea, Tuchel: «Parliamo spesso di lui, vedremo» #Acmilan #Milan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Haaland #Chelsea, #Tuchel: «Parliamo spesso di lui, vedremo» - sportli26181512 : Chelsea, infortunio per Lukaku: Brutte notizie in casa Chelsea perché Tuchel è stato costretto a sostituire...… -