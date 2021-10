Chelsea-Malmoe: Lukaku esce per infortunio dopo ventitre minuti. Al suo posto Havertz (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romelu Lukaku è stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco nel match di Champions League odierno tra il suo Chelsea e il Malmoe, con i Blues avanti di due reti (Christensen e Jorginho su rigore). Il belga si è infortunato nel contatto con Nielsen da cui è scaturito il calcio di rigore del raddoppio, problema alla caviglia destra per l’ex Inter che è uscito sulle sue gambe. Al suo posto Tuchel ha fatto entrare Kai Havertz. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sulle sue condizioni. Foto: Instagram personale Lukaku L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romeluè stato costretto ad abbandonare anzitempo il terreno di gioco nel match di Champions League odierno tra il suoe il, con i Blues avanti di due reti (Christensen e Jorginho su rigore). Il belga si è infortunato nel contatto con Nielsen da cui è scaturito il calcio di rigore del raddoppio, problema alla caviglia destra per l’ex Inter che è uscito sulle sue gambe. Al suoTuchel ha fatto entrare Kai. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sulle sue condizioni. Foto: Instagram personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

