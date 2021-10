Chelsea-Malmo, Champions League: probabili formazioni e diretta tv (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Raddrizzare il girone dopo l’ultima sconfitta europea in casa della Juventus. Cercare di prendere i primi punti di questo raggruppamento assaltando, con più convinzione, almeno il terzo posto valevole per l’Europa League. I padroni di casa del Chelsea arrivano all’incontro da secondi del Girone H di Champions League dopo aver perso con i bianconeri e vinto di misura con lo Zenit San Pietroburgo. In Premier League, i Blues sono primi in classifica grazie all’ultima vittoria ottenuta contro un ottimo Brentford. Gli ospiti del Malmo, invece, non hanno incassato nessun punto uscendo sconfitti dalle sfide con i piemontesi ed i russi, mentre in campionato è primo in classifica a braccetto con altri due club svedesi. Ecco le ultime da Chelsea-Malmo con le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Raddrizzare il girone dopo l’ultima sconfitta europea in casa della Juventus. Cercare di prendere i primi punti di questo raggruppamento assaltando, con più convinzione, almeno il terzo posto valevole per l’Europa. I padroni di casa delarrivano all’incontro da secondi del Girone H didopo aver perso con i bianconeri e vinto di misura con lo Zenit San Pietroburgo. In Premier, i Blues sono primi in classifica grazie all’ultima vittoria ottenuta contro un ottimo Brentford. Gli ospiti del, invece, non hanno incassato nessun punto uscendo sconfitti dalle sfide con i piemontesi ed i russi, mentre in campionato è primo in classifica a braccetto con altri due club svedesi. Ecco le ultime dacon le ...

