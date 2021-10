Chelsea, infortunio per l’attaccante: costretto a lasciare il campo! (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso del primo tempo della sfida europea tra Chelsea e Malmoe, Romelu Lukaku è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco. l’attaccante belga ha accusato un problema alla caviglia a seguito del contatto con Nielsen. Lukaku, Chelsea, infortunioIl giocatore è uscito sulle sue gambe, aspetto che lascia trapelare ottimismo. La mossa di Tuchel per sostituire l’ex Inter risponde al nome di Kai Havertz, eroe di Oporto. POTREBBE INTERESSARTI: Svolta UEFA: Infantino annuncia la data dell’incontro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Nel corso del primo tempo della sfida europea trae Malmoe, Romelu Lukaku è statoad abbandonare il terreno di gioco.belga ha accusato un problema alla caviglia a seguito del contatto con Nielsen. Lukaku,Il giocatore è uscito sulle sue gambe, aspetto che lascia trapelare ottimismo. La mossa di Tuchel per sostituire l’ex Inter risponde al nome di Kai Havertz, eroe di Oporto. POTREBBE INTERESSARTI: Svolta UEFA: Infantino annuncia la data dell’incontro L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

