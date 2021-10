“Che schifo | levatevi tutti!” Concorrenti terrorizzati al GF Vip 6 | le urla e la regia stacca

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Poche ore dall’ultima diretta del GF Vip 6 e ne sono successe di tutti i colori nella Casa più spiata d’Italia. Intanto Lulù Selassié ha minacciato l’abbandono. La principessa ha confessato a Gianmaria Antinolfi che vorrebbe lasciare il reality e anche che le manca molto Manuel Bortuzzo. “Vorrei andare in confessionale a chiedere di poter abbandonare e andare via. Ho troppi problemi, non so cosa fare. Non parlo soltanto del mio passato, ma anche di quello che questo ha scatenato in me. Di quanto allontano le persone”. E ancora: “So bene di aver avuto dei comportamenti non bellissimi. Però è anche per colpa di quello che ho subito in passato. Pure per le cose che ho dovuto affrontare e di cui ho parlato in puntata. E proprio per certi lati del mio carattere ho perso Manuel”. Per il momento, comunque, la concorrente forse più chiacchierata del GF Vip 6 non ha preso alcuna decisione ...