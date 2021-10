Champions | United-Atalanta 3-2 | decide Ronaldo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il Manchesterbatte 3-2 l’nella sfida valida per la terza giornata del Gruppo B diLeague. I nerazzurri, avanti 2-0 all’intervallo, subiscono la rimonta dei red devils che nella ripresa ribaltano il match, coronando la rincorsa con il gol decisivo di. Il k.o. lascia l’a 4 punti, con il Villarreal, a 2 lunghezze dallocapolista. La formazione di Gasperini spreca tutto quello che costruisce nel primo tempo. Al 16?, Ilicic accende Zappacosta che mette in mezzo il pallone per Pasalic: spaccata, palla in rete e 0-1. Loprova a reagire con una conclusione di Fred che non spaventa Musso. E’ l’, invece, a colpire di nuovo al 29?. Corner, Demiral decolla e incorna alla perfezione: 0-2. I padroni ...

