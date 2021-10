Champions League, vincono Inter e Real: il punto sul girone D (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Il punto sul girone D della Champions League 21/22 dopo la terza giornata Due vittorie nei due match della terza giornata del girone D della Champions League 2021/2022. A portare a casa i 3 punti sono Inter e Real Madrid che hanno battuto rispettivamente Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk. Inter-SHERIFF TIRASPOL – Successo quasi fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi che davanti a 45 mila spettatori battono lo Sheriff Tiraspol con il punteggio di 3 a 1. Match sbloccato dalla rete di Edin Dzeko nella prima frazione. Pareggiano gli ospiti nella ripresa con Thill direttamente su calcio di punizione prima della reazione nerazzurra con Vidal e De Vrij. Da segnalare anche due pali colpiti dai padroni di ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) IlsulD della21/22 dopo la terza giornata Due vittorie nei due match della terza giornata delD della2021/2022. A portare a casa i 3 punti sonoMadrid che hanno battuto rispettivamente Sheriff Tiraspol e Shakhtar Donetsk.-SHERIFF TIRASPOL – Successo quasi fondamentale per gli uomini di Simone Inzaghi che davanti a 45 mila spettatori battono lo Sheriff Tiraspol con il punteggio di 3 a 1. Match sbloccato dalla rete di Edin Dzeko nella prima frazione. Pareggiano gli ospiti nella ripresa con Thill direttamente su calcio di punizione prima della reazione nerazzurra con Vidal e De Vrij. Da segnalare anche due pali colpiti dai padroni di ...

Advertising

acmilan : The Diavolo will try to tame the Dragons of Porto in what promises to be another thrilling encounter in the #UCL ??… - OptaPaolo : 3 - Il Milan ha perso tutte le prime tre partite di una fase a gironi di Champions League per la prima volta nella… - OptaPaolo : 14 - L'Inter è l'unica squadra che in questa Champions League ha tentato almeno 14 conclusioni nel primo tempo in d… - ViSal_Corecap : @sanpiotr @Stefano81089 @Mickybit22 @Marco_The_Pecof @SpudFNVPN E loro sono a 0 punti in Champions League - Milannews24_com : #Pellegatti: «#PortoMilan? La più brutta partita dell’anno» -