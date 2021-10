Champions League oggi, orari partite 20 ottobre e canali tv: calendario, programma, streaming (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna anche quest’oggi lo spettacolo della Champions League di calcio 2021, che proporrà ben otto partite, iniziando dalle ore 18.45, quando il Barcellona affronterà gli ucraini della Dinamo Kiev, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, contemporaneamente a Salisburgo-Wolfsburg su Sky Sport Football e Sky Sport 254. Sei invece gli incontri delle ore 21, iniziando dalla trasferta della Juventus in casa dello Zenit, esclusiva di Amazon Prime Video, mentre Manchester United-Atalanta sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con Chelsea-Malmo su Sky Sport Football. In campo anche Young Boys e Villareal, su Sky Sport 255, mentre il Bayern Monaco sfiderà il Benfica su Sky Sport 254. A chiudere il quadro ecco l’incontro tra Lille e Siviglia, in programma su Sky Sport 256. Tutte le gare saranno in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Torna anche quest’lo spettacolo delladi calcio 2021, che proporrà ben otto, iniziando dalle ore 18.45, quando il Barcellona affronterà gli ucraini della Dinamo Kiev, in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 251, contemporaneamente a Salisburgo-Wolfsburg su Sky Sport Football e Sky Sport 254. Sei invece gli incontri delle ore 21, iniziando dalla trasferta della Juventus in casa dello Zenit, esclusiva di Amazon Prime Video, mentre Manchester United-Atalanta sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, con Chelsea-Malmo su Sky Sport Football. In campo anche Young Boys e Villareal, su Sky Sport 255, mentre il Bayern Monaco sfiderà il Benfica su Sky Sport 254. A chiudere il quadro ecco l’incontro tra Lille e Siviglia, insu Sky Sport 256. Tutte le gare saranno in ...

