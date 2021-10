Champions League: Messi e Salah fanno lo show, ok il Psg e il Liverpool. Il Real travolge De Zerbi (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Leo Messi, Momo Salah e Vinicius Jr. Sono loro i grandi protagonisti delle gare del martedì valide per la terza giornata della Champions League. La Pulce firma una doppietta nella sofferta vittoria del Psg sull’RB Lipsia per 3-2, che proietta i francesi al comando del girone A davanti al Manchester City. Al Parco dei Principi, Mbappé apre le danze poi la rimonta del Lipsia con Andre Silva e Mukiele. A quel punto Messi prende in mano la squadra e segna prima su azione e poi su rigore nel giro di sette minuti. Nel recupero Mbappé sbaglia un rigore. Nel big match del girone B, quello del Milan, il Liverpool si impone per 3-2 in casa dell’Atletico Madrid: Salah e Keita portano i Reds subito sul 2-0, poi la rimonta dei colchoneros con una doppietta di Griezmann che poi si ... Leggi su footdata (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Leo, Momoe Vinicius Jr. Sono loro i grandi protagonisti delle gare del martedì valide per la terza giornata della. La Pulce firma una doppietta nella sofferta vittoria del Psg sull’RB Lipsia per 3-2, che proietta i francesi al comando del girone A davanti al Manchester City. Al Parco dei Principi, Mbappé apre le danze poi la rimonta del Lipsia con Andre Silva e Mukiele. A quel puntoprende in mano la squadra e segna prima su azione e poi su rigore nel giro di sette minuti. Nel recupero Mbappé sbaglia un rigore. Nel big match del girone B, quello del Milan, ilsi impone per 3-2 in casa dell’Atletico Madrid:e Keita portano i Reds subito sul 2-0, poi la rimonta dei colchoneros con una doppietta di Griezmann che poi si ...

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Striscia la Notizia, sfregio ad Andrea Pirlo: "Lo capisco solo adesso", ritratto come un interdetto A Striscia la Notizia , o meglio 'Striscina' a causa delle partite di Champions League, nella serata del calcio è tempo di deepfake... calcistici . Nel tg satirico di Canale 5, nella puntata di martedì 29 ottobre, ecco l'imitazione del finto Andrea Pirlo , ex mister ...

Calcio: Niente membri permanenti, meriti sportivi nella nuova Superlega La battaglia è ancora aperta, intanto Champions, Europa e Conference League vanno avanti. . ari/red 20 - Ott - 21 10:48 20 ottobre 2021

