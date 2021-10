Champions League, Manchester United-Atalanta 3-2: sfuma nel secondo tempo il sogno della Dea di vincere all’Old Trafford (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dura solo un tempo il sogno dell’Atalanta di battere il Manchester United all’Old Trafford in Champions League, nel primo match in assoluto tra le due squadre. Gli uomini di Gasperini partono alla grande: al 15?, su un’azione telecomandata, Ilicic pesca Zappacosta sulla destra che crossa basso per Pasalic in area, con il croato che da due passi non può sbagliare. I bergamaschi riescono addirittura a raddoppiare un quarto d’ora dopo: su un calcio d’angolo battuto da destra da Koopmeiners, Demiral brucia la marcatura di Maguire, svetta e insacca di testa. Lo United sembra accusare il colpo e l’Atalanta chiude il primo tempo ancora in pressing. Ma nella ripresa è da subito un’altra ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dura solo unildell’di battere ilin, nel primo match in assoluto tra le due squadre. Gli uomini di Gasperini partono alla grande: al 15?, su un’azione telecomandata, Ilicic pesca Zappacosta sulla destra che crossa basso per Pasalic in area, con il croato che da due passi non può sbagliare. I bergamaschi riescono addirittura a raddoppiare un quarto d’ora dopo: su un calcio d’angolo battuto da destra da Koopmeiners, Demiral brucia la marcatura di Maguire, svetta e insacca di testa. Losembra accusare il colpo e l’chiude il primoancora in pressing. Ma nella ripresa è da subito un’altra ...

