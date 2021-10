Champions League 2021/2022: poker del Bayern, Jorginho trascina il Chelsea (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sei i match validi per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022 andati in scena nella serata di mercoledì 20 ottobre. Una vittoria e una sconfitta per l’Italia, che sorride per la vittoria della Juventus mentre si rammarica per il ko dell’Atalanta. E’ tinto d’azzurro però anche il successo del Chelsea, che travolge il Malmo per 4-0 grazie a una doppietta di Jorginho. Il centrocampista va a segno due volte dal dischetto, aggiungendo il suo nome al tabellino dei marcatori che comprende già Christensen e Havertz. Quattro anche i gol segnati dal Bayern Monaco, corsaro a Lisbona contro il Benfica. Accade tutto negli ultimi 20? con una doppietta di Sané, la rete del solito Lewandowski e un autogol. Infine, 0-0 tra Lilla e Siviglia, con il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sei i match validi per la terza giornata della fase a gironi diandati in scena nella serata di mercoledì 20 ottobre. Una vittoria e una sconfitta per l’Italia, che sorride per la vittoria della Juventus mentre si rammarica per il ko dell’Atalanta. E’ tinto d’azzurro però anche il successo del, che travolge il Malmo per 4-0 grazie a una doppietta di. Il centrocampista va a segno due volte dal dischetto, aggiungendo il suo nome al tabellino dei marcatori che comprende già Christensen e Havertz. Quattro anche i gol segnati dalMonaco, corsaro a Lisbona contro il Benfica. Accade tutto negli ultimi 20? con una doppietta di Sané, la rete del solito Lewandowski e un autogol. Infine, 0-0 tra Lilla e Siviglia, con il ...

acmilan : The Diavolo will try to tame the Dragons of Porto in what promises to be another thrilling encounter in the #UCL ??… - OptaPaolo : 3 - Il Milan ha perso tutte le prime tre partite di una fase a gironi di Champions League per la prima volta nella… - OptaPaolo : 3 - La #Juventus ha vinto le prime tre partite stagionali di Champions League per la prima volta dal 2018/19, nella… - omolemontseke : RT @spectatorindex: UEFA Champions League goals Cristiano Ronaldo: 137 Lionel Messi: 123 - TaimurH57528577 : RT @spectatorindex: UEFA Champions League goals Cristiano Ronaldo: 137 Lionel Messi: 123 -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League Manchester United - Atalanta 3 - 2: Ronaldo rimonta Gasperini Rashford accorcia e McTominay prende il palo Non c'è Demiral al rientro in campo (infortunato), al suo posto Lovato che fa l'esordio in Champions League a 21 anni (classe 2000). Dopo pochi minuti ...

Manchester United - Atalanta 3 - 2: commento al risultato partita MANCHESTER - Nel "Teatro dei sogni" l' Atalanta sogna per più di un tempo ma poi viene svegliata dalla rimonta prepotente del Manchester United , aperta da Rashford e completata dai gol di Maguire e ...

Champions League: diretta Zenit-Juve e Manchester United-Atalanta. Le formazioni QUOTIDIANO NAZIONALE Champions League, i risultati finali: show di Bayern, Chelsea e Villarreal Tantissimi gol segnati dopo le due gare del pomeriggio, un solo 0-0 in serata, quello tra Lille e Siviglia Il Bayern Monaco si scatena nel finale di partita con quattro gol al Benfica, salvato due ...

Sintesi Benfica – Bayern 0-4: Champions League 2021/2022, gol e highlights | Video Youtube Il match Benfica – Bayern valevole per la Champions League 2021/2022, e che si è disputato questa sera finisce con il risultato di 0-4 per il Bayern. La vittoria del Bayern arriva negli ultimi minuti ...

