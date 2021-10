Champions: la Juve batte lo Zenit, sconfitta l'Atalanta all'Old Trafford (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I bianconeri vincono in trasferta 1-0 con Kulusevski allo scadere, la Dea perde 3-2 dopo una grande rimonta dello United Leggi su rainews (Di mercoledì 20 ottobre 2021) I bianconeri vincono in trasferta 1-0 con Kulusevski allo scadere, la Dea perde 3-2 dopo una grande rimonta dello United

carlolaudisa : La #Juve non si spreca ma rrionfa qnche in casa #Zenit. E #Kulusevski firma il tris di #Champions - Gazzetta_it : Juve, colpo in casa dello Zenit: prima a punteggio pieno #ZenitJuve #ChampionsLeague - Gazzetta_it : Juve attenta: lo Zenit è una macchina da gol con animo brasiliano e una punta iraniana #ZenitJuventus - IAmBaraaa : RT @carlolaudisa: La #Juve non si spreca ma rrionfa qnche in casa #Zenit. E #Kulusevski firma il tris di #Champions - TicinoGazzetta : Champions League: Young Boys sconfitto dal Villarreal. L’Atalanta cade in rimonta a Manchester, Juve di misura -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Juve Zenit - Juve 0 - 1: Kulusevski a segno, Allegri a punteggio pieno La Juve vince anche sul campo dello Zenit (0 - 1) e fa tre vittorie su tre gare giocate in Champions: 9 punti, punteggio pieno e primo posto nel girone, 3 punti sopra il Chelsea e 6 sullo Zenit, che i ...

Champions:Atalanta sconfitta,Juve vince 23.00 Champions:Atalanta sconfitta,Juve vince L'Atalanta,battuta in rimonta a Manchester,cede agli inglesi la testa del girone F. Nel gruppo H terza vittoria della leader Juventus in casa dello Zenit. Zenit ...

Champions League: diretta Zenit-Juve e Manchester United-Atalanta. Le formazioni QUOTIDIANO NAZIONALE Zenit-Juve 0-1: tabellino, statistiche e marcatori SAN PIETROBURGO - Con una rete di Kulusevski la Juventus espugna il campo dello Zenit San Pietroburgo nella terza giornata della fase a gironi della Champions League. Zenit-Juve 0-1, il tabellino ...

Champions League, i risultati finali: show di Bayern, Chelsea e Villarreal un solo 0-0 in serata, quello tra Lille e Siviglia Il Bayern Monaco si scatena nel finale di partita con quattro gol al Benfica, salvato due volte dal VAR ma comunque sommerso da quattro reti, mentre ...

