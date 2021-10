Champions, CR7 punisce l'Atalanta. La Juventus vince di misura in Russia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'Atalanta va in vantaggio per 0-2 all'Old Trafford ma lo United la riporta sulla terra nella ripresa vincendo 3-2. La Juventus passa 1-0 in Russia all'87' grazie a Kulusevksi Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L'va in vantaggio per 0-2 all'Old Trafford ma lo United la riporta sulla terra nella ripresando 3-2. Lapassa 1-0 inall'87' grazie a Kulusevksi

Advertising

DiMarzio : Dal gol su rigore alla @juventusfc all'esperienza bianconera in Italia. #CR7 al primo incrocio con un'italiana - sportface2016 : #Juventus di corto muso, quarto 1-0 di fila e ottavi in tasca. CR7 distrugge il sogno dell'#Atalanta - Barkoletti93 : RT @Gazzetta_it: Il sogno dura un tempo: Rashford, Maguire e CR7 ribaltano la Dea #Atalanta - norma_ovelar : RT @Gazzetta_it: Il sogno dura un tempo: Rashford, Maguire e CR7 ribaltano la Dea #Atalanta - sportli26181512 : Rashford, Maguire e CR7 rimontano l'Atalanta: Rashford, Maguire e CR7 rimontano l'Atalanta In vantaggio con i gol d… -