Champions | Barça di misura sulla Dinamo Kiev | decide Piqué Okafor lancia il Salisburgo sempre più in testa al gruppo G

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Si sono concluse le due gare delle 18.45 di questo mercoledì, valide per la terza giornata della fase a gironi di UEFALeague. Il Barcellona vince dial Camp Nou contro la, tre punti fondamentali in ottica qualificazione dopo i due ko delle precedenti giornate.al 36?, trovato in area di rigore da Jordi Alba, abile a battere Bushchan col destro. Koeman può tirare un sospiro di sollievo. Nell’altro match ilsupera il Wolfsburg per 3-1: apre Adeyemi dopo 3 minuti, pareggia Lukas Nmecha al quarto d’ora, poi la doppietta dinella ripresa sposta definitivamente gli equilibri. Gli austriaci sono inalG con 7 punti, seguono Siviglia e Wolfsburg con 2, ...

Advertising

giusizaffiro : Radio Barça Italia Lo Spogliatoio: Postpartita di Champions Fc Barcelona - Dinamo Kiev - radiobarcaita : Radio Barça Italia Lo Spogliatoio: Postpartita di Champions Fc Barcelona - Dinamo Kiev - maximorgante : Radio Barça Italia Lo Spogliatoio: Postpartita di Champions Fc Barcelona - Dinamo Kiev - sportli26181512 : Champions League, prima vittoria per il Barça : 1-0 alla Dinamo Kiev. Salisburgo-Wolfsburg 3-1: Champions League, i… - ricardorubio44 : Pochezza imbarazzante del Barça ma il Dinamo Kiev è ancora peggio. Partita non da Champions. ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Champions Barça

Calciomercato.com

Anche brutta sporca, faticosa, ma l'importante per gli uomini di Koeman era ripartire dopo un avvio traumatico inLeague. Pronti via e iltrova subito l'occasione per sbloccare: Dest, ...Diretta/ Barcellona Dinamo Kiev (risultato 1 - 0) video streaming tv: spinge il! Susic da ...scendono in campo per disputare la terza giornata del gruppo G della fase a gironi di...