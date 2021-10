CFR Cluj-AZ Alkmaar Conference League | 21 ottobre ore 21 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Questo sarà il primo incontro ufficiale tra CFRe AZ. Nonostante la sconfitta contro il Rapid Bucarest, i padroni di casa sono largamente al comando del campionato rumeno ma in Europa non riescono a replicare la forma domestica. Dopo la “doppia retrocessione” dalla Championsalla, la formazione di Dan Petrescu InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

Ziare_com : Meci incredibil la Mioveni -

Ultime Notizie dalla rete : CFR Cluj

YSport

Di seguito tutti i risultati: Alashkert - HJK 2 - 4 Alkmaar - Jablonec 1 - 0- Randers 1 - 1 CSKA Sofia - Bodo/Glimt 0 - 0 Gent - Anorthosis 2 - 0 LASK - M. Tel Aviv 1 - 1 Partizan - Flora 2 ...Il programma completo del secondo turno di Conference League Alashkert - HJK 2 - 4 Alkmaar - Jablonec 1 - 0- Randers 1 - 1 CSKA Sofia - Bodo/Glimt 0 - 0 Gent - Anorthosis 2 - 0 LASK - M. Tel Aviv 1 - 1 Partizan - Flora 2 - 0 Zorya - Roma 0 - 3 Basilea - K. Almaty 4 - 2 Copenhagen - Lincoln 3 - 1 ...HJK- M.Tel Aviv ore 16.30 Alashkert-LASK ore 18.45 Anorthosis-Flora Bodo/Glimt-Roma Copenhagen-PAOK Feyenoord-Union Berlino M. Haifa-Slavia Praga Mura-Rennes Qarabag-K. Almaty Vitesse-Tottenham Basile ...Imperia. Esordio in Uefa Conference League per gli imperiesi Davide Massa e Stefano Alassio. Sono stati designati come arbitro e assistente per Cfr Cluj – Randers. L’arbitro, nell’incontro valido per ...