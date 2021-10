Centrodestra, Meloni e Salvini da Berlusconi a Villa Grande (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prima reunion a tre del Centrodestra a Villa Grande, nuova base di Silvio Berlusconi a Roma, dopo l’addio a Palazzo Grazioli, dello scorso anno. Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno raggiunto la dimora sull’Appia Antica, dove il leader della Lega era già stato ospite lo scorso 10 febbraio. Un colloquio organizzato dopo le consultazioni con Mario Draghi, per dar vita all’asse di Centrodestra di governo, preso atto del no di Giorgia Meloni al governo guidato dall’ex capo della Bce. La leader di Fdi infatti fu la Grande assente di quell’incontro, mentre oggi mette piede per la prima volta in quella che fu la dimora del regista Franco Zeffirelli, ora di nuovo nella disponibilità di Berlusconi. Di quell’incontro tra ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Prima reunion a tre del, nuova base di Silvioa Roma, dopo l’addio a Palazzo Grazioli, dello scorso anno. Matteoe Giorgiahanno raggiunto la dimora sull’Appia Antica, dove il leader della Lega era già stato ospite lo scorso 10 febbraio. Un colloquio organizzato dopo le consultazioni con Mario Draghi, per dar vita all’asse didi governo, preso atto del no di Giorgiaal governo guidato dall’ex capo della Bce. La leader di Fdi infatti fu laassente di quell’incontro, mentre oggi mette piede per la prima volta in quella che fu la dimora del regista Franco Zeffirelli, ora di nuovo nella disponibilità di. Di quell’incontro tra ...

