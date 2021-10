Cento milioni di Green pass (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Su alcuni dei gruppi di No Green pass che monitoro nelle ultime ore sono comparsi commenti di questo genere: Adesso spiegatemi come hanno fatto gli italiani ad aver scaricato più di in Italia? Allora la matematica è un’opinione!!! Lo ammetto, questo non ce l’ha segnalato nessuno, ma non potendone più di leggere studi e analisi e dati di argomento medico ho deciso di spiegare in poche righe questo mistero dei 100milioni di Green pass scaricati. Caro amico, vedi, in Italia ci sono sì solo circa 54 milioni di soggetti a cui serve il Green pass, ma alcuni di questi (un po’ meno di 4 milioni), siccome non si sono vaccinati, devono fare il tampone e richiedere il Green pass una volta ogni 48 ore circa se ... Leggi su butac (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Su alcuni dei gruppi di Noche monitoro nelle ultime ore sono comparsi commenti di questo genere: Adesso spiegatemi come hanno fatto gli italiani ad aver scaricato più di in Italia? Allora la matematica è un’opinione!!! Lo ammetto, questo non ce l’ha segnalato nessuno, ma non potendone più di leggere studi e analisi e dati di argomento medico ho deciso di spiegare in poche righe questo mistero dei 100discaricati. Caro amico, vedi, in Italia ci sono sì solo circa 54di soggetti a cui serve il, ma alcuni di questi (un po’ meno di 4), siccome non si sono vaccinati, devono fare il tampone e richiedere iluna volta ogni 48 ore circa se ...

