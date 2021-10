C'è una nuova corsa agli armamenti nel Pacifico (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un altro missile balistico, questa volta probabilmente lanciato da un sottomarino. Ieri la Corea del sud ha confermato che la Corea del nord ha eseguito un test missilistico da un’area attorno al porto di Sinpo, e che il razzo si è poi inabissato nel Mar cinese orientale: potrebbe essere la prima vera provocazione da quando Joe Biden si è insediato alla Casa Bianca, e il primo missile balistico lanciato da un sottomarino sin dall’ottobre del 2019. Come nel gioco dell’oca, siamo tornati allo status quo precedente, al mondo prima degli incontri di Donald Trump con il leader Kim Jong Un e prima della politica di apertura del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Pyongyang ha ripreso a promettere il dialogo “ad alcune condizioni”, ma periodicamente fa saltare i canali di comunicazione, accusa l’America di “attività ostili” e soprattutto mostra i muscoli e le sue capacità belliche. ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un altro missile balistico, questa volta probabilmente lanciato da un sottomarino. Ieri la Corea del sud ha confermato che la Corea del nord ha eseguito un test missilistico da un’area attorno al porto di Sinpo, e che il razzo si è poi inabissato nel Mar cinese orientale: potrebbe essere la prima vera provocazione da quando Joe Biden si è insediato alla Casa Bianca, e il primo missile balistico lanciato da un sottomarino sin dall’ottobre del 2019. Come nel gioco dell’oca, siamo tornati allo status quo precedente, al mondo prima degli incontri di Donald Trump con il leader Kim Jong Un e prima della politica di apertura del presidente sudcoreano Moon Jae-in. Pyongyang ha ripreso a promettere il dialogo “ad alcune condizioni”, ma periodicamente fa saltare i canali di comunicazione, accusa l’America di “attività ostili” e soprattutto mostra i muscoli e le sue capacità belliche. ...

