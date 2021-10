Caterina Caselli | ho lavorato e vissuto tanto | ora mi racconto

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Una vita all'insegna della musica, prima come cantante poi come discografica, e una carriera costellata di tanti successi, incontri, emozioni. Nel documentario "- Una vita, cento vite" di Renato De Maria la protagonista ripercorre in modo sincero, divertente e a tratti commovente, tutta la sua esistenza, da quando era bambina fino ad oggi. Presentato come evento speciale alla Festa del cinema di Roma verrà distribuito nelle sale da Nexo Digital il 13, 14, 15 dicembre. De Maria spiega: "Ho subito capito che inc'era un'urgenza di comunicare, di parlare, di raccontare la propria storia, e in più c'era una luce e una grazia e una verità nel raccontare".video width="746" height="420" ...

Sangiorgi, Madame e Sangiovanni sono ospiti alla presentazione del documentario 'Caterina Caselli - Una vita, cento vite'

Papà salumiere e mamma magliaia,da Modena, anno 1946, sincera e generosa dal vivo, come sincera e generosa appare nel documentario , di cui è protagonista alla Festa del Cinema di Roma come Evento Speciale:...Voce, talento, musica, curiosità, tenacia: tutte queste parole raccontano una donna speciale,, la ragazzina scatenata degli anni '60 e quella "cresciuta" come oggi si definisce. 75 anni, una prima vita artistica folgorante nella seconda metà dei '60 durata una manciata di anni ...Oliver Stone tra i protagonisti della Festa del Cinema di Roma: ha presentato QAZAQ – History of the Golden Man, e JFK – Destiny Betrayed, la nuova serie in quattro puntate da lui firmata sull’assassi ...Un casco d'oro sempre abbagliante. Caterina Caselli è protagonista alla 16a Festa del Cinema di Roma, mercoledì 20 ottobre, nel bel documentario "Caterina Caselli. Una vita, cento vite" di Renato De M ...