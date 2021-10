Caso Sextape | Benzema non presente oggi alla prima udienza

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’attaccante del Real Madrid e dei Bleus, Karim, era assentedel processo che lo vede accusato di complicità in tentato ricatto ai danni del compagno di nazionale Mathieu Valbuena, che è invece in aula. Il processo si è aperto ieri a Versailles, vicino a Parigi, dopo anni di dibattiti e di mosse a sorpresa dei legali dei giocatori. Karim, attaccante del Real Madrid Karimè fra gli imputati, con altre 4 persone accusate di essere gli esecutori del tentativo di ricatto sullo sfondo di immagini a luci rosse.ha sempre parlato di aver dato a Valbuena un “consiglio amichevole” mentre Valbuena ci ha visto una pressione di carattere illecito. I fatti si svolsero il 6 ottobre 2015 nel Centro tecnico ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caso Sextape

Perché mercoledì comincia a Versailles il processo '', ilche lo travolse nell'autunno del 2015 e per il quale è stato rinviato a giudizio con l'accusa di 'complicità' nel tentativo di ...O forse dovremmo dire meraviglioso, neldi Miriam Dartey , una giovane promettente cantante ... All'attivo conta diverse collaborazioni con Phil Legacy, in Hits me Again , Send Nudes, Vol. ...Il 33enne francese - assente in aula - imputato insieme ad altre quattro persone con l'accusa di "tentato ricatto" nei confronti del compagno di ...Il centravanti del Real Madrid è accusato di complicità nella tentata estorsione ai danni dell'ex compagno di Nazionale ...