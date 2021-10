Caso Ruby ter, Barbara Guerra: “sono innocente e non ho preso soldi” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Inoltre, la donna ha detto di essere stata contattata da Berlusconi per una cena Il processo per il Caso Ruby ter che vede come imputato Silvio Berlusconi continua a tenere alta l’attenzione. Questa volta a parlare è stata Barbara Guerra, in aula lo scorso 6 ottobre. Il Corriere della Sera riporta quanto della dalla donna, che ha parlato di una telefonata “poco amichevole” ricevuta da Berlusconi 24 ore dopo. «Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore», dice Barbara Guerra. Era Silvio Berlusconi che le avrebbe parlato in modo poco amichevole. «Io ho negato l’invito – ha dichiarato Guerra – dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli, strana una chiamata dopo ... Leggi su 361magazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Inoltre, la donna ha detto di essere stata contattata da Berlusconi per una cena Il processo per ilter che vede come imputato Silvio Berlusconi continua a tenere alta l’attenzione. Questa volta a parlare è stata, in aula lo scorso 6 ottobre. Il Corriere della Sera riporta quanto della dalla donna, che ha parlato di una telefonata “poco amichevole” ricevuta da Berlusconi 24 ore dopo. «Il giorno dopo la mia presenza in Tribunale ho ricevuto una telefonata da Berlusconi che mi invitava ad Arcore», dice. Era Silvio Berlusconi che le avrebbe parlato in modo poco amichevole. «Io ho negato l’invito – ha dichiarato– dicendo che, se voleva, di contattare i miei legali. I toni non erano molti amichevoli, strana una chiamata dopo ...

