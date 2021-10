Caso Orsato, Cesari: «Voglia di protagonismo dell’arbitro, lo avrei fermato» (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex arbitro Graziano Cesari ha analizzato il comportato di Orsato in Juventus-Roma Graziano Cesari, ex arbitro italiano, in una intervista al Corriere dello Sport ha analizzato il comportamento di Daniele Orsato in Juventus-Roma. PAROLE Orsato – «Magari c’entra una certa Voglia di protagonismo. Se fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi, mi sarei arrabbiato tantissimo. Da arbitro è un mio diritto sbagliare, certo che si può sbagliare. Ma poi ho il dovere di spiegare perché ho sbagliato e se fallisco in questo dovere, questo fa arrabbiare. E mi avrebbe fatto arrabbiare. E lo avrei fermato». VANTAGGIO – «Ovviamente deve esserci una chiara occasione da rete, non deve esserci nessuno che può ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) L’ex arbitro Grazianoha analizzato il comportato diin Juventus-Roma Graziano, ex arbitro italiano, in una intervista al Corriere dello Sport ha analizzato il comportamento di Danielein Juventus-Roma. PAROLE– «Magari c’entra una certadi. Se fossi stato il designatore mi sarei arrabbiato per la spiegazione negli spogliatoi, mi sarei arrabbiato tantissimo. Da arbitro è un mio diritto sbagliare, certo che si può sbagliare. Ma poi ho il dovere di spiegare perché ho sbagliato e se fallisco in questo dovere, questo fa arrabbiare. E mi avrebbe fatto arrabbiare. E lo». VANTAGGIO – «Ovviamente deve esserci una chiara occasione da rete, non deve esserci nessuno che può ...

Advertising

pisto_gol : ??Clamoroso errore tecnico di Orsato, tre anni dopo il caso-Pjanic: ferma l’azione per fischiare il fallo da rigore… - ZZiliani : Ricapitolando. Il guardalinee in caso di fuorigioco deve tenere la bandierina abbassata fino alla conclusione dell’… - Fantacalcio : Caso Orsato, l'attacco di Cesari: 'Per quello che ha detto andava fermato' - CalcioNews24 : #Cesari commenta la prestazione di #Orsato in #JuveRoma - FijEma : @pisto_gol C’abbiamo per l’occasione un #orsato fresco fresco di elogi e complimenti che potrebbe fare al caso ... -