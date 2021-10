Caserta | Marino tende la mano al M5S e ai centri sociali

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tempo di lettura: 3 minuti“La vittoria alle elezioni impone a tutta la coalizione di centrosinistra di dare risposte alle istanze che sono arrivate dalle forze che hanno lavorato con noi, al secondo turno, per battere la Lega. Questo vale sia per le già annunciate iniziative congiunte con il Movimento Cinque Stelle che con l’ex Canapificio. E’ mia intenzione affrontare questa seconda esperienza alla guida della città con più coraggio nelle scelte e nelle decisioni”. Carlo, riconfermato lunedì sindaco di, allarga il suo orizzonte post elezioni eunaverso quelle forze che non lo hanno appoggiato al primo turno, salvo poi dare indicazione di voto ai propri elettori in vista del ballottaggio in favore diin cambio di un impegno su alcuni punti programmatici. I Cinque ...