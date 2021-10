Caro bollette, Mario Draghi in Senato tranquillizza. Von Der Leyen: “L’Europa dipende troppo dal gas” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Mario Draghi è intervenuto in aula al Senato in vista del Consiglio Europeo del 20 e del 21 ottobre. Tra i temi più caldi quello del rinCaro delle bollette legato ad una situazione critica del mercato dell’energia. Il governo si è impegnato per ridurre il costo delle bollette, soprattutto per tutelare le famiglie più in difficoltà, ma il problema sarà affrontato ad ampio spettro. Sul tema del Caro energia è intervenuta anche Ursula Von Der Leyen, Presidente del Consiglio Europeo, ribadendo che la radice del problema è da ricondurre alla dipendenza dal gas. Mari Draghi tranquillizza sui costi delle bollette di luce e gas “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un forte ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 20 ottobre 2021)è intervenuto in aula alin vista del Consiglio Europeo del 20 e del 21 ottobre. Tra i temi più caldi quello del rindellelegato ad una situazione critica del mercato dell’energia. Il governo si è impegnato per ridurre il costo delle, soprattutto per tutelare le famiglie più in difficoltà, ma il problema sarà affrontato ad ampio spettro. Sul tema delenergia è intervenuta anche Ursula Von Der, Presidente del Consiglio Europeo, ribadendo che la radice del problema è da ricondurre allanza dal gas. Marisui costi delledi luce e gas “Negli ultimi mesi, abbiamo assistito a un forte ...

Advertising

GianniGirotto : CONTRO IL CARO-BOLLETTE, UNA SOLUZIONE STRUTTURALE! #comunitàenergetiche e autoconsumo collettivo anche a Pistoia.… - M5S_Europa : Le linee guida per contenere il caro #bollette sono deludenti. L’aumento del prezzo del #gas avrà gravi ripercussio… - negromanten1 : @Beaoh11 Tenebre può essere dapprima il caro bollette, poi i blackout - messamau : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Io no! E tu continui ad eludere i veri problemi come il caro bollette per esempio,… - NapoliToday : #Cronaca Lavoro e caro bollette, i disoccupati bloccano Napoli -