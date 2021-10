Carmen Russo minaccia di lascare il GF Vip | Katia la offende | “Hai detto una cosa grave”

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Litigata traVenerdì sera in occasione della nuova puntata del Grande Fratello Vip 6Ricciarelli hanno regalato al pubblico di Canale 5 una lite storica. Nel dettaglio, la soprano ha accusato l’attrice di essere una pettegola, per aver fatto dei complotti sulle nomination insieme a Jo Squillo. La L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

SPOONSOOOR : RT @GiuseppeporroIt: Grande Fratello Vip 6, arriva il confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo dopo il litigio #gfvip #katiaricciare… - Novella_2000 : Katia Ricciarelli contro Carmen Russo: un nuovo confronto tra le due dopo la lite in puntata #gfvip - Profilo3Marco : RT @mattino5: #GFVIP, entriamo in diretta nella casa dopo la super serata di ieri: sono volate brutte parole tra Carmen Russo e Katia Ricci… - infoitcultura : Grande Fratello Vip, arriva il confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo - GiuseppeporroIt : Grande Fratello Vip 6, arriva il confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo dopo il litigio #gfvip… -

Ultime Notizie dalla rete : Carmen Russo

Leggi anche Il confronto tra Katia Ricciarelli e"Non mi conosci proprio, non hai capito niente di me" ha prontamente replicato Gianmaria cercando di difendersi dalle accuse di Sophie . ...Durante l'ultima diretta del ' Grande Fratello Vip ', in onda su Canale 5, il pubblico ha assistito a una furente lite tra Katia Ricciarelli e. I motivi sono a causa della nomination, ove la cantante lirica accusa una fetta degli inquilini, tra cui la moglie di Enzo Paolo Turchi, di organizzarsi in netto anticipo chi mandare al ...Carmen Russo e Katia Ricciarelli sono tornate a confrontarsi dopo il litigio che le ha viste al centro negli ultimi giorni.Carmen a Katia: "Tu battezzi tutte le donne del Grande Fratello Vip". Nella Casa del Grande Fratello Vip è arrivato il tanto atteso confronto tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. A fare il primo pass ...