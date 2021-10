Carlos Sainz infiamma la sfida Ferrari-McLaren: “Noi più vicini adesso…” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un terzo posto da ghermire con le unghie e con i denti. Un rivale veloce che, molto spesso, non ha lasciato scampo al Cavallino Rampante. I nuovi accorgimenti, però, potrebbero regalare benzina aggiuntiva alla Rossa di Maranello in questo finale di stagione: la nuova Power Unit ha portato, certamente, un miglioramento netto nelle prestazioni della Ferrari: adesso si può assaltare la posizione di bronzo in graduatoria costruttori di Formula Uno detenuta dalla McLaren. Carlos Sainz lo sa e ha lanciato la sfida ai rivali. sfida lanciata grazie alla nuova Power Unit: Carlos Sainz è ottimista Un ottimismo che si legge, chiaramente, tra le pieghe delle dichiarazioni del pilota spagnolo di casa Ferrari. Il nuovo motore ha portato più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un terzo posto da ghermire con le unghie e con i denti. Un rivale veloce che, molto spesso, non ha lasciato scampo al Cavallino Rampante. I nuovi accorgimenti, però, potrebbero regalare benzina aggiuntiva alla Rossa di Maranello in questo finale di stagione: la nuova Power Unit ha portato, certamente, un miglioramento netto nelle prestazioni della: adesso si può assaltare la posizione di bronzo in graduatoria costruttori di Formula Uno detenuta dallalo sa e ha lanciato laai rivali.lanciata grazie alla nuova Power Unit:è ottimista Un ottimismo che si legge, chiaramente, tra le pieghe delle dichiarazioni del pilota spagnolo di casa. Il nuovo motore ha portato più ...

