Carlo Macchini | la Finale dei Mondiali per il riscatto | una Bistecca da medaglia? Sarà lotta – VIDEO

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è riuscito a qualificarsi per la sua primain carriera aidi ginnastica artistica. L’azzurro ha staccato il biglietto per l’atto conclusivo alla sbarra, centrando brillantemente l’obiettivo minimo che si era posto alla vigilia. Il ribattezzatoha commesso qualche leggerissima imprecisione nel corso del suo esercizio, ma il passaggio del turno è stato conquistato con relativa tranquillità. Avevamo già visto in Coppa del Mondo che aveva alzato il suo D Score (portandosi a 6.3, contro il 6.0-6.1 portato agli Europei), oggi lo ha confermando sfoggiando un livello tecnico sublime in un contesto decisamente competitivo. Il marchigiano ha ottenuto 14.266, sesto punteggio di giornata. Un punteggio che un talento assoluto come il nostro portacolori può sicuramente alzare ...

si presentava tra i grandi favoriti alla sbarra e ha strappato il biglietto per l'atto conclusivo col sesto punteggio (14.266 , 6.3 il D Score). Il marchigiano non è stato impeccabile, ...Nicola Bartolini secondo al corpo libero (14.966), Thomas Grasso sesto al volteggio (14.599),sesto alla sbarra (14.266), Nicola Maresca settimo agli anelli (14.666). Marco Lodadio è ...Carlo Macchini è riuscito a qualificarsi per la sua prima finale in carriera ai Mondiali di ginnastica artistica. L'azzurro ha staccato il biglietto per l'atto conclusivo alla sbarra, centrando brilla ...ROMA (ITALPRESS) - Salvatore Maresca centra la finale agli anelli al Mondiale di Kitakyushu 2021. L'atleta della Ginnastica Salerno, bronzo sul castello co ...