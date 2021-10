(Di mercoledì 20 ottobre 2021) A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Edoardo, Candidato assessore allo Sport del Comune di Napoli. Ecco quanto riportato: “Personalmente, credo che non ci sia più ilcome prima perché nel calcio sono entrati tantissimi interessi e non penso che il motivo sia proprio il Napoli come squadra; nel libro penso che si contrappongono due ideologie, una passionale e una razionale". "Struttura del? Credo che si possa migliorare l’intera struttura ma sicuramente attualmente l’impianto è più accogliente rispetto a qualche anno fa. Norme di sicurezza sullo stadio? Non dipende dalma dipende tutto dai controlli, per glidovrebbe esserci unapiù riservata perché bisogna dare a tutti la ...

Spazio_Napoli : Cardillo: 'Zona per gli ultras al Maradona, meglio il tifo organizzato che gli insulti a Koulibaly. -

Ultime Notizie dalla rete : Cardillo Zona

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Edoardo, candidato assessore allo Sport del Comune di Napoli. "Personalmente, credo che non ci sia ...esserci unapiù ...... poi in 1600 per il centro ci sono Alfredo Scarafoni a Fabio Titi sulle 106 di casa Peugeot, come il siciliano Filippoche arriva dallasud. Il giovane Emidio Luzi su Peugeot 106 di ...Edoardo Cardillo, candidato assessore allo Sport del Comune di Napoli è intervenuto a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show.A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Edoardo Cardillo, candidato assessore allo Sport del Comune di Napoli. “Personalmente, credo che non ci sia più il tifo come prima ...