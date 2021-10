“Capita all’improvviso”. Bianca Guaccero, la confessione sulla salute: “È successo dopo il Covid” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Bianca Guaccero, la confessione arriva solo oggi. Correva il mese di aprile quando la nota e amatissima conduttrice di Detto Fatto ha dichiarato, in collegamento da casa, di essere in isolamento per colpa del Covid: “Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia. Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus”. Un momento più che delicato dopo la scoperta della positività al virus, seguito poi da un messaggio molto importante che Bianca Guaccero ha deciso di condividere, una volta scampato il peggio, per ringraziare l’Asl di Bari e all’hub di Bitonto dopo la somministrazione del vaccino: “Tanta emozione oggi ma la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 20 ottobre 2021), laarriva solo oggi. Correva il mese di aprile quando la nota e amatissima conduttrice di Detto Fatto ha dichiarato, in collegamento da casa, di essere in isolamento per colpa del: “Vi ringrazio per supportarmi sempre. Ci tenevo a dirlo in trasmissione, non ho voluto fare grandi annunci. Ahimè, proprio in questo periodo stiamo vivendo il picco della pandemia. Purtroppo anche io ho contratto il Coronavirus”. Un momento più che delicatola scoperta della positività al virus, seguito poi da un messaggio molto importante cheha deciso di condividere, una volta scampato il peggio, per ringraziare l’Asl di Bari e all’hub di Bitontola somministrazione del vaccino: “Tanta emozione oggi ma la ...

