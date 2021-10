Can Yaman annuncia un’esclusiva sorpresa per i fans

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Con un post su Instagram, Canhato il Mania Tour, l’evento che partirà da Palermo dove sarà possibile incontrarlo Un Ottobre ricco di calore e affetto per Canche ha deciso di ricambiare. L’attore turco, infatti, dall’inizio di Ottobre è a Palermo dove si stanno svolgendo le riprese di Viola come il mare, il nuovo progetto seriale nel quale Canreciterà per la prima volta in italiano. C’è grande fermento per la nuova serie e per il personaggio Francesco Demir che l’attore turco dovrà interpretare. Inoltre, in questo soggiorno a Palermo, Cansta ricevendo attestazioni di affetto dai cittadini e daiche lo aspettano sia sotto l’albergo in cui alloggia sia sul set. Canè sempre molto disponibile. Quando è possibile, si ferma ...