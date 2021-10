Campania, sale il tasso di positività: oggi oltre 400 positivi. De Luca: “Così richiudiamo a novembre” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 406 i nuovi positivi in Campania su oltre 23mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l‘Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero. Campania, sale il tasso di positività: oggi oltre 400 positivi Il tasso di contagio che ieri era allo 0,69 per cento e oggi è pari all’1,71 per cento. Per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Sono 406 i nuoviinsu23mila tamponi processati nelle ultime 24 ore. A fornire i dati è l‘Unità di Crisi regionale nel bollettino giornaliero.ildi400Ildi contagio che ieri era allo 0,69 per cento eè pari all’1,71 per cento. Per L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

