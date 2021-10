Campagna vaccinale | le terze dosi superano quota 13mila | impennata di test antivirus

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) ANCONA - Oltre 5mila e quattrocento vaccini in un giorno non sono tantissimi ma non siamo nemmeno ai livelli estivi, quando il numero non arrivava a duemila. Laprosegue anche ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 #Rai3 Il caso #Astrazeneca. Il disastro nella comunicazione, l'impatto sulla campagna vaccinal… - reportrai3 : Il caso Astrazeneca. Il disastro nella comunicazione, l'impatto sulla campagna vaccinale, i veri costi per l’Italia… - Unomattina : 'Noi sosteniamo la campagna vaccinale, Il Governo deve fare chiarezza sciogliendo dubbi del decreto, fino a ieri ab… - Samuele_DM_ : RT @matteo_rivi: È meraviglioso. Al tg3 fvg: L'enorme quantità di tamponi degli ultimi gg con bassissimo tasso di contagio, dimostra l'eff… - DemianReal : RT @matteo_rivi: È meraviglioso. Al tg3 fvg: L'enorme quantità di tamponi degli ultimi gg con bassissimo tasso di contagio, dimostra l'eff… -

Ultime Notizie dalla rete : Campagna vaccinale

... vale a dire le persone che si sono convinte a vaccinarsi solo di recent C'è un modo indiretto per misurare l'effetto che il "green pass" ha avuto sullanelle Regioni: andare a ...ANCONA - Oltre 5mila e quattrocento vaccini in un giorno non sono tantissimi ma non siamo nemmeno ai livelli estivi, quando il numero non arrivava a duemila dosi. Laprosegue anche se a fasi alterne, compresa la somministrazione della terza dose, che nell'aggiornamento di ieri della pagina della Regione ha superato le 13mila inoculazioni con l'...Per la somministrazione del vaccino tetravalente bisogna prenotarsi sul sito www.multimedica.it o al numero 02-97070373. Contestualmente parte la campagna dedicata al mondo aziendale, con l’offerta ...Avviata in Asl Taranto la campagna di vaccinazione antinfluenzale che durerà fino a novembre. Per dare il buon esempio, anche quest’anno la direzione strategica è in prima fila: il Direttore Generale ...