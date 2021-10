Cambiamenti epocali nelle Diocesi: una figura essenziale sta per essere abolita (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Le Diocesi del Centro Italia a fare da apripista a decisioni che potrebbero essere prese anche da altre Diocesi in Italia. E che stanno suscitando reazioni contrastanti. La Diocesi di Grosseto sta per decidere: abolire o meno la figura del padrino e della madrina di Cresima. È giusto farlo? Grosseto: una decisione che fa discutere L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Ledel Centro Italia a fare da apripista a decisioni che potrebberoprese anche da altrein Italia. E che stanno suscitando reazioni contrastanti. Ladi Grosseto sta per decidere: abolire o meno ladel padrino e della madrina di Cresima. È giusto farlo? Grosseto: una decisione che fa discutere L'articolo proviene da La Luce di Maria.

