Calenda | Chiudiamo la stagione del bipopulismo

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) di Carlo. Il modo in cui il PD legge il risultato elettorale, cioè “si vince mettendo tutto insieme da Conte a”, non mi convince affatto. L’esito di queste elezioni evidenzia invece la scomparsa politica del Movimento 5 Stelle e la sconfitta della destra sovranista. Occorre quindi rompere le alleanze con le forze anti

Mara Carfagna non nasconde il desiderio di vivere in una coalizione moderata: "la stagione della rabbia". Non è un caso che a lei risponda subito Carlocon un "giusto". Ecco, qua si ...Nonle porte alla loro speranza". La chiusura è uno dei grandi mali della storia. ...incrocia Salvini a Porta Portese. 'Prenderò i vostri voti' Carica altri Link utili DAZN, ...Ronzulli: "Messaggi confusi". Carfagna: "Chiudere la stagione della rabbia". Il lungo viaggio fino al 2023 tra autocritiche e timori. Il meloniano Fazzolari (Fdi): "Il proporzionale che piace a Fi ris ...Infine sei consiglieri per la Lista Calenda che chiude con Valerio Casini il più votato (3.320 voti) seguito da Francesca Leoncini (2.732 voti). Al Pd andranno quindi 18 consiglieri: in testa delle pr ...