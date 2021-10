Calciomercato Milan | sfuma il colpo a centrocampo | lo prende Mourinho!

(Di mercoledì 20 ottobre 2021), potrebbere l’obiettivo a. Su di lui è piombata la Roma di José Mourinho Ilsi prepara a tornare in campo per una sfida di Champions League mai così delicata. Di fronte agli uomini di Pioli ci sarà il Porto, squadra esperta e che da anni milita con regolarità nella massima L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

DiMarzio : Il #Milan e l'emergenza portieri: contatti in corso con #Mirante - serieAnews_com : ???? Il #Bologna ha ufficializzato l'arrivo di Nicolas #Viola: il giocatore potrebbe esordire già in #BolognaMilan ?? - LeBombeDiVlad : ??? #Milan: a gennaio caccia al trequartista ?? I nomi #LeBombeDiVlad #LBDV #Calciomercato @la_rossonera - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Milan, il messaggio di #Champions e campionato: senza #BrahimDiaz manca fantasia, sì al colpo a gennaio. Gli obiettivi di #M… - Angelredblack1 : RT @cmdotcom: #Milan, il messaggio di #Champions e campionato: senza #BrahimDiaz manca fantasia, sì al colpo a gennaio. Gli obiettivi di #M… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Pianeta Milan

FANTASIA - Ciò che è balzato agli occhi sia nel primo tempo contro il Verona che per quasi la totalità della gara contro il Porto è che ilha faticato molto nella transizione dell'azione da ...... dopo Inter e, questa sera è stata la volta della Juventus (con lo Zenit) e dell'Atalanta, ... Al termine delle due gare i commenti sulle sfide e non solo con la redazione di.it, come ...Calciomercato Milan, potrebbe sfumare l'obiettivo a centrocampo. Su di lui è piombata la Roma di José Mourinho ...Il Milan deve metabolizzare la sconfitta contro il Porto, ma intanto si pensa al calciomercato. L'obiettivo, secondo Tuttosport, sarebbe quello di acquistare un difensore centrale. Maldini e Massara l ...