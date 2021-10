Calciomercato Juventus, rottura totale tra Vlahovic e Fiorentina (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La serie drama del momento, tra Dusan Vlahovic e il presidente dei Viola si arricchisce di un’altra puntata. Oltre a Commisso, adesso, anche i tifosi della Fiorentina non vedono di buon occhio l’attaccante serbo. Dopo il comunicato in cui si dichiara che il giocatore non è disposto a rinnovare e la conseguente speranza di non volerlo perdere a parametro zero, ecco anche la contestazione dei tifosi. Al mercato di riparazione mancano ancora poco più di due mesi e siamo già a questo punto. Gobbo, gobbo Dusan Vlahovic, FiorentinaIl legame tra Fiorentina e Juventus è particolare: l’odio sportivo partito dal passaggio di Baggio da Firenze a Torino non ha comunque fermato altre importanti operazioni di mercato tra le due società. Le ultime due, in ordine di tempo, sono state ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La serie drama del momento, tra Dusane il presidente dei Viola si arricchisce di un’altra puntata. Oltre a Commisso, adesso, anche i tifosi dellanon vedono di buon occhio l’attaccante serbo. Dopo il comunicato in cui si dichiara che il giocatore non è disposto a rinnovare e la conseguente speranza di non volerlo perdere a parametro zero, ecco anche la contestazione dei tifosi. Al mercato di riparazione mancano ancora poco più di due mesi e siamo già a questo punto. Gobbo, gobbo DusanIl legame traè particolare: l’odio sportivo partito dal passaggio di Baggio da Firenze a Torino non ha comunque fermato altre importanti operazioni di mercato tra le due società. Le ultime due, in ordine di tempo, sono state ...

