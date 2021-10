Calciomercato Juventus, rinforzo inaspettato per gennaio: Allegri può sorridere (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Cherubini e Nedved gli regaleranno un centrocampista di prospettiva Le difficoltà della Juventus nascono dal centrocampo. Il reparto mediano è senza dubbio il punto debole della rosa costruita da Cherubini e Nedved. Locatelli e Bentancur non sembrano fare coppia e l’assenza di un regista non può L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) . Cherubini e Nedved gli regaleranno un centrocampista di prospettiva Le difficoltà dellanascono dal centrocampo. Il reparto mediano è senza dubbio il punto debole della rosa costruita da Cherubini e Nedved. Locatelli e Bentancur non sembrano fare coppia e l’assenza di un regista non può L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

calciomercatoit : ??#Chelsea - più lontano il rinnovo di #Rudiger: occasione per la #SerieA - infoitsport : Calciomercato Juventus, svolta Icardi | Derby italiano per il bomber - infoitsport : Calciomercato Juventus, lo sceicco prende tutti | Anche il “bianconero” - calciomercatoit : ??#Juventus - ostacolo #Newcastle per #Dembele del #Barcellona: sul piatto un contratto da 15 milioni l'anno ?? - infoitsport : Calciomercato Juventus, data e firma | Tutto pronto per l’annuncio -