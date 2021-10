Calcio: Udinese, Pussetto 'Con Atalanta dura ma vogliamo punti' (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Alle volte sento un po' di dolore al ginocchio ma sto meglio" UDINE - "Sono tornato a giocare dopo sei mesi di stop e ne sono passati nove dal giorno dell'intervento al ginocchio. Certe volte sento ... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Alle volte sento un po' di dolore al ginocchio ma sto meglio" UDINE - "Sono tornato a giocare dopo sei mesi di stop e ne sono passati nove dal giorno dell'intervento al ginocchio. Certe volte sento ...

Advertising

Zelgadis265 : RT @sportface2016: #JuventusRoma, nessuno stop per #Orsato: domenica sarà il Var di #AtalantaUdinese - sportface2016 : #JuventusRoma, nessuno stop per #Orsato: domenica sarà il Var di #AtalantaUdinese - Fantacalcio : Udinese, poker in amichevole contro il Chions: provata difesa a quattro - sportli26181512 : Udinese, Padelli: 'Sul gol di Beto l'arbitro doveva fischiare': Il portiere ospite a Udinese tv: 'Se non c'è possib… - blazers_on_fire : Gianluca Cum (ex @Udinese_1896 U19) -> @Samb_Calcio (saison 2021-22) -