Calcio, terzo turno di Europa League: Napoli e Lazio sulla scia dell’entusiasmo del campionato (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo un turno di Serie A positivo per Lazio (vittoria 3-1 sull’Inter) e Napoli (1-0 contro il Torino), ritorna la UEFA Europa League che vedrà le due squadre affrontare domani alle ore 21:00 rispettivamente il l’Olympique Marsiglia e il Legia Varsavia. Cominciando dai partenopei, l’entusiasmo è alle stelle: in campionato, dopo 8 giornate, è prima in classifica, a punteggio pieno; meglio di così, la Serie A della squadra di Luciano Spalletti, non poteva iniziare. In Europa invece il discorso si fa più complesso: pari all’esordio con il Leicester e brutta sconfitta in casa contro lo Spartak Mosca; contemporaneamente, proprio il Legia è a punteggio pieno nel gruppo C. Se i polacchi dovessero uscire indenni dallo stadio Diego Armando Maradona, il Napoli ... Leggi su oasport (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Dopo undi Serie A positivo per(vittoria 3-1 sull’Inter) e(1-0 contro il Torino), ritorna la UEFAche vedrà le due squadre affrontare domani alle ore 21:00 rispettivamente il l’Olympique Marsiglia e il Legia Varsavia. Cominciando dai partenopei, l’entusiasmo è alle stelle: in, dopo 8 giornate, è prima in classifica, a punteggio pieno; meglio di così, la Serie A della squadra di Luciano Spalletti, non poteva iniziare. Ininvece il discorso si fa più complesso: pari all’esordio con il Leicester e brutta sconfitta in casa contro lo Spartak Mosca; contemporaneamente, proprio il Legia è a punteggio pieno nel gruppo C. Se i polacchi dovessero uscire indenni dallo stadio Diego Armando Maradona, il...

Advertising

SkySport : Conference League, calendario e orari delle partite del terzo turno ? #BodoGlimtRoma Giovedì 21 ottobre alle 18.45… - sportli26181512 : Conference League, calendario e orari delle partite del terzo turno: Giovedì si gioca la terza giornata della fase… - OddscheckerIT : #ManUnited e #Atalanta in campo ad #OldTrafford nel terzo turno di #ChampionsLeague: vi convince la nostra giocata?… - ilmilanesenews : Inter Sheriff è la gara valida per il terzo turno della Champions League 2021-2022. Dove vederla in diretta tv e in… - NICKTOH9 : @FBiasin Io l'ho sempre detto, pensateci con logica, perche dover far amministrare il calcio ag un terzo ente che n… -